لليوم الثاني على التوالي.. كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، مع تفاقم تفشي المرض بسجن ودور لرعاية المسنين وكنائس، ما دفع السلطات لمناشدة المواطنين بإلغاء كل التجمعات الاحتفالية.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1132 إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة، وهي حصيلة لا تبعد كثيرا عن العدد القياسي المسجل قبل يوم واحد وهو 1241 حالة.

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بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1104 إصابات محلية و28 إصابة وافدة من الخارج.

وتراوح عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا ما بين 800 و1300 إصابة في الأسبوع الأخير.

في حين ظل عدد الإصابات اليومية يتجاوز حاجز الـ100 إصابة لـ48 يومًا على التوالي منذ 8 نوفمبر الماضي.

وقال وزير الصحة، كوون ديوك-تشول، خلال اجتماع: "الفيروس ينتشر في الزمان والمكان الذي يريده"، مضيفا أن هناك من يصابون في تجمعات صغيرة بين الأصدقاء والمعارف، وأن البلاد تقف "عند مفترق طرق في موجة التفشي الثالثة".

وحثت مديرة الوكالة، جونج أون-كيونج، على إلغاء جميع التجمعات الخاصة، وإقامة الفعاليات العامة والدينية عبر الإنترنت فقط.

وتستعد الحكومة إلى عقد اجتماع غدا الأحد لمناقشة ما إذا كانت ستشدد قواعد التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى في سيئول والمناطق المحيطة بها.

ومن شأن ذلك أن يتسبب في إغلاق 1.2 مليون متجر آخر، ولا يسمح سوى للموظفين الأساسيين بالذهاب إلى أماكن عملهم. وأدت القيود المفروضة حاليا إلى إغلاق الملاهي الليلية وغيرها من أماكن الترفيه الليلي، وحظر استقبال الزبائن في أماكن تقديم الطعام والمشروبات بعد التاسعة مساء.

وحظرت الحكومة مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة تجمع أكثر من أربعة أشخاص في سيئول والمناطق المحيطة بها، وأغلقت منتجعات التزلج وغيرها من الوجهات السياحية.

وتظهر بيانات الوكالة أن البلاد سجلت 55902 إصابة بكورونا في المجمل و793 حالة وفاة.

المصدر: رويترز، يونهاب