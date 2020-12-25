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فرنسا تسجل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

فرنسا تسجل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

أخبار العالم

فرنسا تسجل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا
Reuters STEPHANE MAHE
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سجلت السلطات الفرنسية إصابة مواطن عائد من بريطانيا حديثا، بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها، يوم الجمعة، أن هذه هي أول إصابة بالسلالة الجديدة في فرنسا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل الإصابة في مدينة تور لدى رجل قدم من لندن يوم 19 ديسمبر الجاري، وهو تحت الحجر الصحي الآن وبحالة جيدة، حسب البيان.

يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة من السلالة السابقة من الفيروس ولا تتطلب علاجا مختلفا.

وعلى إثر اكتشاف السلالة الجديدة أعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين من المملكة.

المصدر: رويترز

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