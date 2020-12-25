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شاهد.. صاروخان في سماء عسقلان أطلقا من غزة

أخبار العالم

شاهد.. صاروخان في سماء عسقلان أطلقا من غزة
Reuters
القبة الحديدية الإسرائيلية
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتراض "القبة الحديدية" لصاروخين في سماء عسقلان، أطلقا من قطاع غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أفادت بأنه "تم تفعيل القبة الحديدية واعتراض صاروخين، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في عسقلان والمنطقة المحيطة بها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات حتى الآن.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

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