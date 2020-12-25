شاهد.. صاروخان في سماء عسقلان أطلقا من غزة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتراض "القبة الحديدية" لصاروخين في سماء عسقلان، أطلقا من قطاع غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أفادت بأنه "تم تفعيل القبة الحديدية واعتراض صاروخين، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في عسقلان والمنطقة المحيطة بها".

שתי רקטות שנורו לעבר אשקלון יורטו על-ידי כיפת ברזל - https://t.co/Pdyh2KyVR8pic.twitter.com/KThlgYnLvk — מגוון החדשות (@r0QPh35NAIbPhiI) December 25, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات حتى الآن.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"