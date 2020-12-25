خامنئي يهنئ المسيحيين والمسلمين بعيد الميلاد
Reuters OFFICIAL KHAMENEI WEBSITE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfrv
وجه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، تهنئة لمسيحيي ومسلمي العالم بمناسبة عيد ميلاد المسيح.
وقال خامنئي، فجر اليوم الجمعة، عبر "تويتر" باللغة العربية: "أبارك لجميع المسيحيين والمسلمين في العالم، وبالأخص مواطنينا المسيحيين، ولادة النبي العظيم عيسى المسيح عليه السلام".
أبارك لجميع المسيحيين والمسلمين في العالم، وبالأخص مواطنينا المسيحيين، ولادة النبي العظيم عيسى #المسيح عليه السلام.#ميلاد_مجيد— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) December 24, 2020
ويحتفل أتباع الكنيسة الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر، بينما يحتفل به الأرثوذكس يوم 7 يناير.
المصدر: RT