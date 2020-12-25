خامنئي يهنئ المسيحيين والمسلمين بعيد الميلاد

وجه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، تهنئة لمسيحيي ومسلمي العالم بمناسبة عيد ميلاد المسيح.

وقال خامنئي، فجر اليوم الجمعة، عبر "تويتر" باللغة العربية: "أبارك لجميع المسيحيين والمسلمين في العالم، وبالأخص مواطنينا المسيحيين، ولادة النبي العظيم عيسى المسيح عليه السلام".

أبارك لجميع المسيحيين والمسلمين في العالم، وبالأخص مواطنينا المسيحيين، ولادة النبي العظيم عيسى #المسيح عليه السلام.#ميلاد_مجيد — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) December 24, 2020

ويحتفل أتباع الكنيسة الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر، بينما يحتفل به الأرثوذكس يوم 7 يناير.

المصدر: RT