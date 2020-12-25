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خامنئي يهنئ المسيحيين والمسلمين بعيد الميلاد

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خامنئي يهنئ المسيحيين والمسلمين بعيد الميلاد
Reuters OFFICIAL KHAMENEI WEBSITE
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.
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وجه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، تهنئة لمسيحيي ومسلمي العالم بمناسبة عيد ميلاد المسيح.

وقال خامنئي، فجر اليوم الجمعة، عبر "تويتر" باللغة العربية: "أبارك لجميع المسيحيين والمسلمين في العالم، وبالأخص مواطنينا المسيحيين، ولادة النبي العظيم عيسى المسيح عليه السلام".

ويحتفل أتباع الكنيسة الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر، بينما يحتفل به الأرثوذكس يوم 7 يناير.

المصدر: RT

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