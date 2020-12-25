مصرع متسلق واحد على الأقل جراء انهيار جليدي في إيران

قال الهلال الأحمر الإيراني، إن متسلقا واحدا على الأقل لقي مصرعه في انهيار جليدي في قمة جبلية على مشارف العاصمة طهران اليوم الجمعة، وذلك بعد عواصف ثلجية شديدة خلال الليل.

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وقال رئيس وحدة البحث والإنقاذ بالهلال الأحمر الإيراني، شاهين فتحي، في تصريح لتلفزيون محلي، إن متسلقا آخر قد فقد ويخشى وفاته في الحادث الذي وقع على قمة قله كلكجال، مشيرا إلى أن متسلقين آخرين أصيبا ونقلا إلى مستشفى.

وأضاف أن الهلال الأحمر أرسل فرقتي إنقاذ إلى قمتين أخريين في شمال طهران، حيث تقطعت السبل ببعض المتسلقين.

وتقع المدينة عند سفح سلسلة جبال ألبرز، وهي مقر عدد من منتجعات التزلج، وأدى تساقط كثيف للثلوج في عدة مناطق إيرانية إلى إغلاق العديد من الطرق.

المصدر: رويترز