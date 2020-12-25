إيران.. نحو 28 ألف متطوع يعلنون استعدادهم لاختبار لقاح كورونا الايراني

قال حجت الله نيكي ملكي، رئيس المركز الإعلامي للجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني في إيران، إنه خلال ثلاثة أيام الماضية أعلن 27 ألف متطوع استعدادهم لاختبار لقاح كورونا الإيراني.

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وأضاف رئيس المركز، "أنه منذ يوم الثلاثاء الماضي أعلن 27 ألف و 79 مواطن إيراني استعدادهم طوعيا لحقن الاختبار الإنساني للقاح كورونا المنتج محليا، مشيرا إلى أن المتطوعين كانوا من جميع فئات المجتمع الإيراني من بينهم رجال دين وأساتذة جامعيين وتجار وحرفيين ومراسلين ومخرجين وعسكريين".

ودخل أول لقاح إيراني لفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه للاختبار على الحيوانات والتسجيل لدى منظمة الصحة العالمية والحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، مرحلة الاختبار البشري، والتي ستجري في ثلاث مراحل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

المصدر: "فارس"