وفاة نائب وزير الخارجية البيلاروسي المعين سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة

أعلنت بيلاروس، اليوم الجمعة، عن وفاة نائب وزير خارجية البلاد، أوليغ كرافتشينكو، الذي تم تعيينه في يوليو 2020 سفيرا لدى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن كرافتشينكو فارق الحياة اليوم، دون أن توضح سبب وفاته، مشيرة إلى أن الراحل "قدم إسهاما كبيرا في تطوير العلاقات البيلاروسية الأمريكية والبيلاروسية الأوروبية".

Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель Министра иностранных дел Олег Иванович Кравченко.



Вы всегда в наших сердцах, Олег Иванович!



Ваша белорусская

дипломатическая семья.... pic.twitter.com/6DgJoXgnpm — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) December 25, 2020

وبدأ كرافتشينكو خدمته في وزارة الخارجية لبلاده في 1994 وتلى مناصب عدة، ليتم في 20 يوليو 2020 تعينه سفيرا بيلاروسيا لدى الولايات المتحدة بعد شغور هذا المنصب أكثر من 12 سنة بسبب أزمة دبلوماسية اندلعت بين واشنطن ومينسك في 2008.

لكن كرافتشينكو استمر خدمته في منصب نائب وزير الخارجية وكان في انتظار إرساله للولايات المتحدة حينما وافته المنية.

المصدر: وكالات