تقارير: وفاة 15 شخصا على الأقل خلال أسابيع في تكدسات على الحدود بين جنوب إفريقيا وزيمبابوي

ذكرت قناة (إي.إن.سي.إيه) الإخبارية أن 15 شخصا على الأقل توفوا بالأسابيع الماضية على حدود جنوب إفريقيا مع زيمبابوي، بعدما اصطف الراغبون في عبور الحدود بصفوف طويلة لإجراء فحص كورونا.

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ولم ترد وزارتا الصحة والداخلية والشرطة المحلية في جنوب إفريقيا حتى الآن على طلبات من وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، للتأكد من عدد الوفيات التي أرجعت وسائل إعلام محلية سببها إلى "الإجهاد واعتلال الصحة في ظل عدم وجود المرافق الضرورية أثناء الانتظار لعبور الحدود وهو ما يمتد لأيام في بعض الأحيان".

وكشفت صور ومقاطع فيديو تداولتها قنوات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي صفوفا من السيارات والشاحنات امتدت على مسافة كيلومترات على الطريق الضيق المؤدي إلى معبر بيتبريدج، نقطة العبور الرئيسية بين البلدين والذي يزدحم أكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام بسبب موسم عودة المهاجرين إلى زيمبابوي، حسبما أفادت رويترز.

وتواجه جنوب إفريقيا، التي تؤوي 1.5 مليون مهاجر من زيمبابوي، موجة ثانية من فيروس كورونا.

المصدر: رويترز