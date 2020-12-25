مسؤول إثيوبي: العلاقات مع إدارة بايدن ستستمر بروح التعاون والمنفعة المتبادلة

قالت إثيوبيا إن العلاقات الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية الجديدة ستستمر، منوهة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كان لديه فهم خاطئ وموقف غير دقيق بشأن سد النهضة الإثيوبي".

وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء اﻹثيوبية، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية، "إن العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والولايات المتحدة ستستمر على أساس مبدأ التعاون والمنفعة المتبادلة"، مشيرا إلى أن "الرئيس ترامب كان لديه فهم خاطئ وموقف غير دقيق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

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وتابع قائلا، "نعتقد أن الإدارة الجديدة لجو بايدن ستخرج بأفكار جيدة لأفريقيا".

ولفت المتحدث إلى أن إثيوبيا ستواصل العمل مع إدارة جو بايدن على أساس المصالح المشتركة، مضيفا أن إثيوبيا مستعدة لتوضيح سياستها الاقتصادية والدبلوماسية للإدارة الجديدة.

وأضاف المتحدث أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

وتابع أن إثيوبيا ستعمل عن كثب مع إدارة بايدن لشرح رؤية إثيوبيا التنموية للتخلص من الفقر.

كما أعرب عن أمله في أن تعمل إدارة بايدن الجديدة بروح من التعاون ليس فقط مع إثيوبيا ولكن أيضا مع إفريقيا بأكملها.

ووفقا له، فإن العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والولايات المتحدة التي بدأت في عام 1903 ستمكن البلدين في المواصلة بالأنشطة الدبلوماسية.

وتعد إثيوبيا هي أحد شركاء التنمية الرئيسيين للولايات المتحدة في إفريقيا وقدمت ﻹثيوبيا أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي كمساعدات إنمائية على مدى السنوات الخمس الماضية.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية ena