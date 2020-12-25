روسيا تلزم القادمين من بريطانيا بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

أعلنت الهئية الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، اليوم الجمعة، أنه يتعين على القادمين من برطانيا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وقالت الهيئة في بيان إن "الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة البريطانية وأيرلندا الشمالية إلى أراضي روسيا الاتحادية (باستثناء أفراد طاقم الطائرات ...) يتعين عليهم الالتزام بنظام الحجر ... لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول".

هذا وقد قررت السلطات الروسية، الثلاثاء الماضي، إيقاف الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوع بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في هذا البلد.

المصدر: انترفاكس