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البابا يحث على تأمين لقاح فيروس كورونا للجميع

أخبار العالم

البابا يحث على تأمين لقاح فيروس كورونا للجميع
Reuters
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دعا البابا فرانسيس قادة العالم إلى ضمان الوصول غير المقيد إلى لقاحات فيروس كورونا للجميع، محذرا من "بناء جدران" أمام من يرغب بالحصول على اللقاح.

ووجه البابا كلمة بمناسبة يوم عيد الميلاد عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان، بسبب قيود فيروس كورونا، التي منعته من توجيه كلمته من الشرفة في كاتدرائية القديس بطرس إلى حشود ضخمة، كما هو معتاد.

وقال: "أتمنى أن يجدد ابن الله في القادة السياسيين والحكوميين روح التعاون الدولي، بدءا بالرعاية الصحية ليضمن للجميع الحصول على اللقاحات والعلاج"، مشيرا إلى أنه "في مواجهة تحد لا يعرف حدودا، لا يمكننا تشييد الجدران. كلنا في نفس القارب".

وقال البابا إن آثار الأزمة الصحية تظهر أن الحاجة إلى الوحدة العالمية أكبر من أي وقت مضى، مضيفا: "في هذه اللحظة من التاريخ، التي تميزت بالأزمة البيئية والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، من المهم للغاية أن نعترف ببعضنا البعض كأخوة وأخوات".

ودعا البابا إلى الكرم والدعم لضحايا الوباء وللنساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي أثناء الإغلاق.

المصدر: bbc

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