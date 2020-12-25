موسكو تعلن إدخال منظومة "أفانغارد" الصاروخية إلى معاهدة "ستارت"

أعلنت موسكو أنها أدخلت منظومة "أفانغارد" الصاروخية إلى معاهدة "ستارت"، وأضافت أن ذلك من مبدأ حسن النية، على الرغم من النهج الأمريكي غير البناء للسيطرة على الأسلحة.

وقال مدير إدارة منع انتشار الأسلحة والسيطرة عليها بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، في تصريح اليوم الجمعة: "تم إدخال أول سلاح استراتيجي فرط صوتي في العالم، أفانغارد، من قبلنا في نطاق معاهدة ستارت (الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية)، وقد فعلنا ذلك من منطلق حسن النية، على الرغم من وجود عدد من المسائل القانونية، بما في ذلك ما يتعلق بالنهج الأمريكي غير البناء للسيطرة على مثل هذه الأنظمة".

وأضاف أن هذه المسائل تنتظر حلولا، مؤكدا انفتاح روسيا على مناقشة هذه المسألة بصيغ مختلفة.

ورفضت الولايات المتحدة، في أكتوبر الماضي، مقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين الجانبين لمدة عام واحد دون شروط مسبقة.

وتعتبر النسخة الـ3 من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والتي أبرمت بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010 تمديدا للاتفاق الموقع عام 1991 في موسكو، الصفقة العاملة الوحيدة بين الطرفين حول تقليص السلاح، وذلك بسبب انسحاب واشنطن، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

المصدر: نوفوستي