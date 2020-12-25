العالم يحتفل عن بعد بعيد الميلاد في ظل جائحة كورونا

احتفل مئات الملايين حول العالم، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد في ظل القيود التي فرضها كوفيد-19 عبر نسخة مختصرة من العطلة التي لطالما طبعها السفر والتجمّعات الكبيرة.

وبدت الكنائس في أنحاء كوريا الجنوبية خالية بمعظمها، إذ تجمع المصلون عبر الإنترنت، في وقت سجّلت البلاد حصيلة إصابات يومية قياسية.

وفي كنيسة "يودو الإنجيل الكامل" في سيئول التي تستقبل عادة ما يصل إلى عشرة آلاف مصل، لم يحضر الجمعة إلا 15 شخصا، جميعهم من الموظفين وأعضاء جوقة المرتلين.

وقال عضو الكنيسة، بارك جاي-وو، لفرانس برس إنه أمر "يفطر القلب".

أما في الفلبين ذات الغالبية الكاثوليكية، هزّ زلزال بقوة 6.3 درجة البلاد ليفاقم الوضع سوءا، وسط حظر إقامة الحفلات وأداء الترنيمات.

وقالت كاين كويمبو مالونغا، وهي من سكان مانيلا، بعدما تابعت قدّاس ليلة عيد الميلاد عبر التلفاز بدلا من حضورها شخصيا خشية الفيروس: "أمر محزن للغاية. رؤية الجميع بالكمامات، حتى القس وخدام المذبح. يذكرني الأمر بأن العالم كما أعرفه تغيّر".

وأضافت بعدما تغيّبت عن قداس منتصف الليل لمناسبة عيد الميلاد لأول مرة في حياتها: "إنه عيد الميلاد. يجب أن يصافح الناس ويقبلوا أو يعانقوا بعضهم البعض".

وعلى الرغم من حرارة الطقس، تجنّبت الحشود، على خلاف العادة، شاطئ بوندي في سيدني الأسترالية، في غياب راكبي الأمواج الذين يرتدون عادة زي سانتا كلاوس، بينما راقبت دوريات الشرطة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأما البابا فرنسيس، الأب الروحي لكاثوليك العالم البالغ عددهم 1.3 مليار شخص، فأقام قداس ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس بروما بحضور أقل من 200 مؤمن يضعون كمامات واقية، وأغلبهم يعملون في دولة الفاتيكان.

وتم تقديم موعد القدّاس الذي يقام عادة منتصف الليل ليتوافق مع قواعد حظر التجول التي فرضتها إيطاليا.

وبدت ساحة القديس بطرس، التي تعج عادة بالناس في ليلة عيد الميلاد، مهجورة مساء الخميس، بينما زيّنتها شجرة عيد الميلاد وسط أضواء سيارات الشرطة.

وفُرضت قيود جديدة لاحتواء الفيروس الخميس تطّبق خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة في أنحاء إيطاليا، البلد الأكثر تضررا جرّاء فيروس كورونا المستجد في أوروبا، حيث تم تسجيل هناك أكثر من مليوني إصابة ونحو 71 ألف وفاة منذ ظهر الوباء.

كما أجبرت ألمانيا على إلغاء أسواق عيد الميلاد الشهيرة لديها.

وبالنسبة لكثيرين، سيتواصل العزل الذي كان أبرز سمات العام خلال عيد الميلاد وبعده، كما هو الحال في بلجيكا حيث لا يسمح للسكان باستقبال أكثر من زائر واحد.

في هذه الأثناء، انقطع البريطانيون عن أجزاء واسعة من العالم جرّاء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وبينما تم تخفيف بعض القيود على السفر من المملكة المتحدة بشكل موقت لمناسبة العطلات، إلا أن آلافا من مواطني دول أوروبية أخرى لا يزالون عالقين في انجلترا.

وقال سائق شاحنة فرنسي يدعى لوران بيغان دخل البلاد لإيصال شحنته لكنه لا يزال عالقا بعد مرور أيام: "العودة إلى المنزل في عيد الميلاد؟ انسوا الأمر".

المصدر: أ ف ب