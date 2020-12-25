مسؤول ياباني يدعو بايدن لدعم تايوان بقوة ويعتبرها "خطا أحمر"

حث مسؤول ياباني كبير، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على أن يكون "قويا" في دعم تايوان في مواجهة "سياسات الصين العدائية"، واصفا أمن هذه الجزيرة بأنه "خط أحمر".

إقرأ المزيد

وقال نائب وزير الدفاع الياباني، ياسوهيدي ناكاياما، لرويترز: "يساورنا القلق من أن تبسط الصين موقفها العدائي إلى مناطق أخرى غير هونغ كونغ، اعتقد أن أحد الأهداف المقبلة، أو ما يثير قلق الجميع، هو تايوان".

وخلال المقابلة حث ناكاياما، بايدن على اتباع نهج الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تجاه تايوان حيث عزز الأخير مبيعات السلاح للجزيرة ورفع مستوى التعامل معها.

وازدهر التعاون بين اليابان وتايوان في الأعوام الماضية، وكان في معظمه على أساس غير حكومي، حيث التزمت طوكيو بسياسة "صين واحدة" للموازنة بين علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة.

وقال ناكاياما: "حتى الآن لم ألحظ من جو بايدن أي سياسة واضحة أو إعلانا بشأن تايوان، أود سماع ذلك قريبا، ثم سنعد أسلوب تعاملنا مع تايوان وفقا لذلك".

ودعا بايدن خلال حملته في انتخابات الرئاسة لتعزيز العلاقات مع تايوان و"النظم الديمقراطية ذات الفكر المماثل".

وفي بكين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الجمعة إن "تايوان شأن داخلي خاص بالصين، نعارض بشدة تدخل أي بلد أو شخص في شؤون الصين الداخلية بأي وسيلة".

المصدر: رويترز