سوجا يدعو اليابانيين لقضاء عيد ميلاد "هادئ" لتجنب الإصابة بكورونا

دعا رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، المواطنين، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة عيد ميلاد "هادئة" للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل تسجيل ارتفاعات قياسية في أعداد الإصابات اليومية.

وأعلن سوجا عن حزمة معونات جديدة قيمتها 270 مليار ين (2.61 مليار دولار) للمؤسسات التي تعالج المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن معدل العدوى في البلاد لا يزال مرتفعا ويتجاوز ثلاثة آلاف حالة يوميا.

وأكد أنه من الضروري الحد من تفشي الفيروس خلال الأيام المتبقية من العام مهما كلف ذلك، مضيفا: "الحكومة تدرس سن قانون لتقديم دعم أو فرض عقوبات على الشركات، وفقا لمدى التزامها بإجراءات مكافحة مرض كوفيد-19".

واعتذر سوجا مجددا عن إقامة عشاء مع عدة أشخاص، بعد أن دعا المواطنين للابتعاد عن مثل هذه التجمعات.

المصدر: "رويترز"