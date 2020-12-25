سيئول تتهم بكين باعتراض إحدى سفنها وتفتيشها دون وجه حق

أعلنت وزراة الخارجية الكورية الجنوبية أن الصين اعترضت في المياه القريبة من ماكاو إحدى سفنها التي كانت محملة بالنفط وأرغمتها على التوقف لتفتيشها "لسبب غير محدد"، حسب وكالة يونهاب,

وكذبت الوزارة في سيئول التقارير الإخبارية التي أرجعت اعتراض ناقلة النفط الكورية الجنوبية من طرف خفر السواحل الصينيين خلال الشهر الجاري للاشتباه، المفترض، فيها القيام بنقل النفط إلى كوريا الشمالية، بأشكال ملتوية "من سفينة إلى أخرى"، منتهكة العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ من طرف الأمم المتحدة.

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وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قالت في بيانها بهذا الشأن "في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الصينية بتفتيش سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في المياه القريبة من الصين، لكن تم التأكد من أنها لا علاقة لها بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية".

وكانت ناقلة النفط، التي تم إخلاء سبيلها نهاية الأسبوع الماضي، تواصل رحلتها إلى بلادها، وتقل حوالي 20 شخصا، من بينهم 4 كوريين جنوبيين.

ويُتوقع ألا تسكت سيئول عن هذا التفتيش وتحقق فيه بمجرد وصول ناقلة النفط إلى كوريا الجنوبية، حسب وكالة يونهاب.

المصدر: وكالة يونهاب