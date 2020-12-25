استمرار ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل مع تواصل حملة التطعيم

يتواصل في إسرائيل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، مع استمرار حملة التطعيم في البلاد، حيث سجلت السلطات نحو أربعة آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان اليوم الجمعة، أن عدد المرضى بالفيروس الذين هم في حالة خطرة بلغ 526 شخصا، مضيفة أنه بلغ معدل الفحوصات الإيجابية 4.1%، حيث أجريت فحوصات لنحو مائة ألف مواطن في البلاد، ويسعى الجهاز الطبي لتكثيف حملة التطعيم، لتشمل في غضون أسبوع مئة ألف شخص يوميا.

وتدخل إسرائيل عصر يوم الأحد إلى الإغلاق الثالث، وفرض الحجر الصحي في الفنادق للعائدين من الخارج.

ويعتقد مسؤولون في وزارة الصحة أن الإغلاق سيستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل، وأن تمديد ساعات النشاط في المؤسسات التربوية سيؤدي إلى إطالته.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"