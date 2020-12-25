مطلوب لدى روسيا ومولدوفا يحصل على الجنسية التركية

أكد النائب العام في مولدوفا، ألكسندر ستويانوغلو، أن تركيا منحت جنسيتها إلى رجل الأعمال والسياسي المولدوفي الهارب فلاديمير بلاخوتنيوك الذي يواجه اتهامات جنائية خطيرة في وطنه وروسيا.

وأعلن ستويانوغلو، في حوار مع قناة TV8 المحلية، أن السلطات الملدوفية تبحث عن سبل لمعاقبة بلاخوتنيوك (54 عاما)، وهو الزعيم السابق للحزب الديمقراطي المولدوفي ونائب برلماني سابق، لافتا إلى أنه لا يستبعد تسليم ملفات القضية إلى تركيا.

وهرب بلاخوتنيوك من مولدوفا في يونيو 2019 وكان يقيم لعدة أشهر في الولايات المتحدة، لكن في يناير العام الجاري أعلنته الحكومة الأمريكية شخصية غير مرغوب فيها وفرضت عقوبات عليه وزوجته ونجليهما بتهمة الفساد.

وأعلن رجل الأعمال بهذا الصدد في ذلك الحين عن نيته مقاضاة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ووردت منذ ذلك الحين ادعاءات إعلامية مفادها أن بلاخوتنيوك يقيم في إسرائيل وتركيا والسعودية وقبرص.

وأصدت سلطات مولدوفا مذكرة اعتقال بحق بلاخوتنيوك بتهمة تشكيل وقيادة جماعة إجرامية والاحتيال وغسيل مبالغ ضخمة من الأموال.

وأصدرت روسيا أيضا مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال المولدوفي هذا بتهمة التخطيط لجريمة اغتيال وغسيل الأموال وقيادة جماعة إجرامية تعمل على بيع المخدرات.

وعلى الرغم من هذه الاتهامات، رفضت الشرطة الدولية "الإنتربول" إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بلاخوتنيوك.

وسبق أن طلبت النيابة العامة المولدوفية من سلطات قبرص والسعودية تسليم بلاخوتنيوك، لكن الحكومة القبرصية لم ترد على هذا الطلب، فيما أعلنت المملكة أن رجل الأعمال الهارب لم يعبر حدودها.

المصدر: TV8 + NewsMaker + سبوتنيك