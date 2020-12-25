تركيا ترحب بالاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

رحبت وزارة الخارجية التركية، بتوصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بينهما لمرحلة ما بعد "بريكست".

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وأعربت الخارجية التركية في بيان اليوم الجمعة، عن "اعتقادها بأن يقدم الاتفاق فرصا جديدة لتركيا التي تربطها علاقات وثيقة مع بريطانيا في كافة المجلات، والتي تعتبر إحدى الدول المرشحة للانضمام للنادي الأوروبي، ومنضوية في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد، ويقدم كذلك فرصا جديدة للعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وأوضح البيان: "نرحب بالاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المفاوضات حول مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد".

وأشار البيان إلى أن التحضيرات بخصوص توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا وصلت للمراحل النهائية.

وتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أمس الخميس، إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد "بريكست"، بعد مفاوضات صعبة.

المصدر: الأناضول+رويترز