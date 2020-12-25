288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل سجن دونغبو بكوريا الجنوبية

قالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية إن 288 محبوسا في سجن دونغبو، شمال سيئول، أُصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع عدد السجناء الموبوئين بالفيروس بداخله إلى 514 سجينا.

واكتُشف المصابون الجدد بالوباء داخل سجن دونغبو خلال ثاني اختبار جماعي أُجري بداخله يوم الأربعاء الماضي وشمل 2021 سجينا و416 موظفا، حيث اتضح أن الفيروس أصاب موظفين اثنين و286 سجينا.

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وأوضحت وزارة العدل أن رئيس البلاد السابق، لي ميونغ – بارك، المسجون في دونغبو بحكم قضائي في قضايا فساد، لم يكن ضمن الذين خضعوا لاختبارات كورونا لتواجده في أحد المستشفيات يتلقى العلاج من مرض غير كورونا.

وقررت إدارة سجن دونغبو وضع جميع سجنائها، ابتداء من الأربعاء الماضي، في حجر صحي يدوم 3 أسابيع، مع إخضاعهم لاختبارات الفيروس قبل وبعد الحجر.

المصدر: وكالة يونهاب