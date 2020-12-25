هونغ كونغ تمدد الحجر الصحي للوافدين إلى 21 يوما لمقاومة السلالة الجديدة من كورونا

مددت هونغ كونغ مدة الحجر الصحي الإجباري سبعة أيام إضافية، لتصبح 21 يوما لكل الوافدين القادمين من خارج الصين بدءا من اليوم الجمعة، في محاولة لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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ومنعت السلطات كافة من كانوا في جنوب إفريقيا في الحادي والعشرين يوما الماضية من ركوب الطائرات المتجهة إلى هونغ كونغ.

وذكرت السلطات الصينية بهونغ كونغ في بيان اليوم الجمعة، أن كافة الذين ظلوا في أماكن خارج البلاد على مدى 21 يوما قبل وصولهم يتعين عليهم البقاء في الحجر الصحي الإجباري في فنادق مخصصة لذلك لمدة 21 يوما.

ومنعت هونغ كونغ بالفعل كافة الرحلات القادمة من بريطانيا منذ الاثنين، وقالت المدينة أمس الأربعاء، إن طالبين عادا من هناك مصابان على الأرجح بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

المصدر: رويترز