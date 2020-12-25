كنيسة نوتردام تحتفل بعيد الميلاد لأول مرة منذ اندلاع حريق كاد أن يدمرها

استضافت كاتدرائية نوتردام في باريس حفل كورال عشية عيد الميلاد، وهو تقليد سنوي في فرنسا، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحريق الذي كاد أن يدمرها تماما في عام 2019.

وفي اعتراف أن الكاتدرائية لا تزال قيد إعادة البناء، ارتدى أعضاء فرقة الكورس قبعات البناء والبدلات، ورتلوا احتفالا بالميلاد بغياب الجمهور.

وتم تسجيل الحفل في الكاتدرائية في وقت سابق من هذا الشهر، وبثه التلفزيون الفرنسي قبيل منتصف ليل الخميس.

وقام الكورس بأداء مقطوعات كلاسيكية من قبل الملحنين المشهورين، موتسارت وشوبرت، ولكنهم قاموا أيضا بأداء مقطوعات موسيقية أكثر رقة، بما في ذلك "Jingle Bells".

وقال عازف التشيلو، غوتييه كابوكون: "كان الأمر مؤثرا للغاية.. هذه هي المرة الأولى التي نعود فيها جميعا إلى كاتدرائية نوتردام منذ اندلاع الحريق، لذا كانت لحظة مليئة بالعاطفة".

واشتعلت النيران في الكاتدرائية، وهي معلم من معالم العمارة القوطية يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر، وموقع جذب سياحي رئيسي في باريس، في 15 أبريل 2019.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بترميم الكاتدرائية في غضون خمس سنوات.

المصدر: "رويترز"