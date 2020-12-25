 
مباشر

الولايات المتحدة تفرض شرطا على القادمين من بريطانيا لدخول أراضيها

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض شرطا على القادمين من بريطانيا لدخول أراضيها
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pflh

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة ستبدأ بمطالبة القادمين من المملكة المتحدة بإجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل 72 ساعة من مغادرة بريطانيا.

وذكر المركز في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على الأمر يوم الجمعة، يوم عيد الميلاد. وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين.

وشدد على أن "الاختبارات الإضافية ستعزز حماية المجتمع الأمريكي وتؤمن صحتهم وسلامتهم وتضمن سفرا دوليا آمنا"، مشيرا إلى أن "هذا النظام، القرار الجديد، يتوافق مع الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لزيادة قدرتنا على اكتشاف واحتواء كوفيد-19 بشكل استباقي".

يذكر أنه تم مؤخرا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا. 

المصدر: "Market Watch"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا