اليابان تمنح الأولوية للمسنين والمرضى في التطعيم ضد كورونا

قالت لجنة بوزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، إن كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر يجب أن تكون لهم الأولوية في التطعيم ضد فيروس كورونا.

كذلك أوضحت اللجنة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى وغيرها يجب أن تكون لهم الأولوية أيضا للحصول على لقاح الوقاية من "كوفيد-19".

وبحسن آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" سجلت اليابان نحو 3000 وفاة وأكثر من 210 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: رويترز + جونز هوبكنز