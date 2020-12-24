إيران: حصلنا على موافقة أمريكية لتحويل أموال لشراء لقاحات مضادة لكورونا

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أن بلاده حصلت على موافقة أمريكية لتحويل أموال لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الخارج.

وقال همتي: إن "مصرفا إيرانيا حصل على موافقة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية لتحويل الأموال إلى مصرف سويسري من أجل شراء اللقاحات".

وأضاف: "فرض الأمريكيون عقوبات على جميع مصارفنا، ووافقوا على هذه الحالة فقط بضغط من الرأي العام العالمي".

ولفت همتي إلى أن إيران ستدفع نحو 244 مليون دولار لشحنة أولية تضم 16.8 مليون جرعة من برنامج "كوفاكس" المعني بتوفير لقاحات للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.

المصدر: "رويترز"