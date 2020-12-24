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موسكو: نتخذ موقفا إيجابيا من اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

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موسكو: نتخذ موقفا إيجابيا من اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي
Reuters Francois Lenoir
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن موقفها الإيجابي إزاء اتفاق التجارة الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس: "نتخذ موقفا إيجابيا تجاه ذلك لأنه يزيل أحد مصادر الاضطراب في العلاقات الدولية".

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وتوصلت لندن وبروكسل إلى الاتفاق في أعقاب مفاوضات صعبة استغرقت عدة أشهر. ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على الصفقة في 30 ديسمبر الجاري وسط التوقعات بموافقة البرلمانيين عليه.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حول التجارة حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير المقبل، بعد انتهاء الفترة الانتقالية ما بعد بريكست التي اتفقت عليها لندن وبروكسل العام الماضي.

المصدر: "نوفوستي"

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