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المعارضة البريطانية تعتزم تأييد الاتفاق حول "بريكست"

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المعارضة البريطانية تعتزم تأييد الاتفاق حول
Reuters UK Parliament/JESSICA TAYLOR
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أعلن زعيم حزب العمال المعارض البريطاني كير ستارمر أن حزبه سيؤيد الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيصوت عليها البرلمان الأسبوع القادم.

وقال ستارمر اليوم الخميس: "عندما ستطرح الصفقة على البرلمان سيوافق عليها حزب العمال وسيصوت لصالحها".

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وأضاف أن الشعب البريطاني "لن يغفر" للسياسيين البريطانيين إذا سمحوا بحدوث بريكست بدون اتفاق.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على الصفقة التجارية التي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، يوم 30 ديسمبر الجاري.

وتشير التوقعات إلى أن البرلمان البريطاني سيصادق على الاتفاق.

المصدر: رويترز

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