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ميركل: ألمانيا ستحدد موقفها من اتفاق "بريكست" في 28 ديسمبر

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ميركل: ألمانيا ستحدد موقفها من اتفاق
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
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أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن ألمانيا ستتمكن من تحديد موقفها من اتفاق الاتحاد الأوروبي حول التجارة مع بريطانيا بسرعة، مشيرة إلى أن الحكومة ستناقشه يوم 28 ديسمبر.

وقالت ميركل، اليوم الخميس، إن "الحكومة الاتحادية (الألمانية) ستدرس نص الاتفاق باهتمام الآن، لكننا لن نبدأ من الصفر، حيث كانت المفوضية الأوروبية تطلع الدول الأعضاء على الأمور خلال عملية التفاوض".

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وأَضافت: "إذن سنستطيع أن نحدد بسرعة ما إذا كان بإمكان ألمانيا تأييد نتائج المفاوضات التي وصلت اليوم".

وأشارت إلى أن الحكومة ستبحث الاتفاق صباح الاثنين 28 ديسمبر الجاري.

وكانت بريطانيا قد اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على القواعد الجديدة للتجارة التي ستطبق بين الجانبين بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن وبروكسل العام الماضي.

المصدر: رويترز

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