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ماكرون مرحبا بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا: الوحدة الأوروبية آتت ثمارها

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ماكرون مرحبا بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا: الوحدة الأوروبية آتت ثمارها
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون
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رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "الوحدة الأوروبية آتت ثمارها".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب ماكرون: "لقد آتت الوحدة والصمود الأوروبيان ثمارهما".

وأضاف: "تعتبر الصفقة مع المملكة المتحدة ضرورية لحماية مواطنينا وصيادي الأسماك والمنتجين لدينا..وسنتأكد من تحقيق هذا الأمر".

وأشار ماكرون إلى أن أوروبا تتحرك إلى الأمام ويمكنها أن تتطلع إلى المستقبل موحدة، وذات سيادة وقوية.

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المصدر: RT

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