ماكرون مرحبا بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا: الوحدة الأوروبية آتت ثمارها

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "الوحدة الأوروبية آتت ثمارها".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب ماكرون: "لقد آتت الوحدة والصمود الأوروبيان ثمارهما".

وأضاف: "تعتبر الصفقة مع المملكة المتحدة ضرورية لحماية مواطنينا وصيادي الأسماك والمنتجين لدينا..وسنتأكد من تحقيق هذا الأمر".

وأشار ماكرون إلى أن أوروبا تتحرك إلى الأمام ويمكنها أن تتطلع إلى المستقبل موحدة، وذات سيادة وقوية.

L’unité et la fermeté européennes ont payé. L’accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous nous assurerons que c’est bien le cas. L’Europe avance et peut regarder vers l’avenir, unie, souveraine et forte. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 24, 2020

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المصدر: RT