شاهد.. مقطع فيديو يطيح بمسؤول إيراني

رقصة بسيطة أداها مسؤول إيراني في مقر عمله، كلفته الفصل من وظيفته بل والاعتقال، بعد انتشارها في مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون إيرانيون، فيديو خلال الساعات الماضية، يظهر فيه مسؤول العلاقات العامة بمكتب بريد محافظة هرمزغان، وهو يؤدي رقصة بين مجموعة من الموظفين.

وأوضح مركز "تفانا" الإيراني لحقوق الإنسان، أن غلام رضا طيبي، قد أدى الرقصة داخل مبنى شركة البريد، وقد انتهى الأمر بفصله عن وظيفته وإلقاء القبض عليه من جانب السلطات.

مسوول روابط‌عمومی اداره‌کل پست هرمزگان که در فیلمی برای کارمندان این اداره می‌رقصد، از سمت‌اش برکنارشده، به هیات‌ تخلفات اداری معرفی شد.



مدیرکل پست هرمزگان گفت این کلیپ که «در ساختمان اداری این اداره‌کل» ضبط شده، ناشایست و خارج‌از عرف بوده و بابت آن‌ عذرخواسته‌است.#رقصpic.twitter.com/Gb6poITzoB — Tavaana (@Tavaana) December 23, 2020

وقالت وكالة "برنا" الإيرانية، إنه بعد فصل طيبي من منصبه الحكومي، صدرت مذكرة اعتقال في حقه، اليوم الأربعاء.

من جانب آخر، أكد مدير شركة البريد، عبد الله عبدلي، فصل طيبي من منصبه بسبب ارتكاب "أعمال وسلوكيات مخالفة للوائح في مقر العمل".

المصدر: موقع مركز "تفانا" الإيراني على تويتر+وكالات+RT