روسيا تتوقع تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا الشهر القادم في دولة عربية

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اليوم الخميس أنه يتوقع اعتماد لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في عدد من الدول إحداها عربية، وذلك في شهر يناير القادم.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، خلال موجز صحفي عقد بمناسبة تصدير أول شحنة من اللقاح الروسي إلى الأرجنتين: "في الشهر القادم نتوقع تسجيل اللقاح في الإمارات والهند والكثير من دول أخرى".

وأصبح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية وتم تسجيله في البلاد رسميا في أغسطس أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم.

وأصبحت الأرجنتين أمس الأربعاء أول دولة في أمريكا اللاتينية اعتمدت اللقاح بناء على نتائج اختباراته في روسيا.

المصدر: "نوفوستي"