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صربيا تطلق حملة تطعيم ضد "كوفيد-19" بتلقيح رئيسة الوزراء

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صربيا تطلق حملة تطعيم ضد
Reuters FEDJA GRULOVIC
صربيا تطلق حملة التطعيم ضد "كوفيد-19" بتلقيح رئيسة الوزراء، آنا برنابيتش.
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أطلقت صربيا اليوم الخميس حملة تطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث تلقت رئيسة وزراء البلاد، آنا برنابيتش، أول جرعة من لقاح طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك".

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وقالت برنابيتش، بعد تطعيمها في معهد علم الفيروسات والأمصال واللقاحات في بلغراد، إن "هذا اليوم تاريخي" بالنسبة لبلادها، مشيرة إلى أن صربيا هي ثالث دولة في أوروبا تبدأ حملة تطعيم واسعة النطاق ضد مرض "كوفيد-19" بعد بريطانيا وسويسرا.

وصرحت رئيس الوزراء الصربية: "يشرفني أن أتمكن من القيام بذلك من أجل بلدي وأن أكون الأولى ممهدة الطريق أمام مواطنين آخرين".

وقالت برنابيتش إنه من المتوقع أن تصل شحنات لقاح طورته شركة "سينوفارم" الصينية ولقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى صربيا قريبا لكنها لم تحدد جدولا زمنيا.

وتعتبر صربيا ثاني دولة في أوروبا بعد بريطانيا تبدأ استخدام اللقاح الذي تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وأغلب دول الاتحاد الأوروبي، التي تأمل صربيا في الانضمام لعضويته، ستبدأ التطعيم ضد "كوفيد-19" يوم 27 ديسمبر.

المصدر: وكالات

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