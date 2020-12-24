موسكو ترفض الاتهامات الأمريكية بدعمها لهجوم حفتر عام 2019

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، صحة المزاعم والاتهامات الأمريكية بأن موسكو دعمت هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على طرابلس 2019.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "منذ بداية المواجهة المسلحة بين شرق ليبيا وغربها ، شاركت روسيا بشكل فاعل في الجهود الدولية لحلها، وتقوم بذلك في مختلف المحافل الدولية. ونتواصل مع جميع الأطراف الليبية، ونحثهم على إنهاء الصراع بين الأشقاء، ونرفض التلميحات التي تقول إن بلادنا دعمت هجوم الجيش الوطني الليبي في طرابلس في عام 2019".

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وبذلك ردت زخاروفا، على الانتقادات الموجهة من قبل الولايات المتحدة لروسيا بشأن "الملف الليبي"، مضيفة بأن واشنطن هي التي "نفذت عدوانا مسلحا سافرا" ضد هذه الدولة.

كما أشارت زاخاروفا، إلى أنه بعد هذه الأحداث: "انسحبت الولايات المتحدة نفسها فعلياً لفترة طويلة من تسوية الأزمة التي نشأت بسبب خطئها".

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، روسيا بإثارة عدم الاستقرار في دول البحر المتوسط، ومن بينها ليبيا.

المصدر: سبوتنيك