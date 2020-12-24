ظريف: ترامب سيتحمل هذه المرة المسؤولية كاملة عن أي مغامرة

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن الولايات المتحدة دمرت منطقتنا سابقا بسبب تلفيق كذبة أسلحة الدمار الشامل، وأكد أن الرئيس دونالد ترامب سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مغامرة.

Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq... pic.twitter.com/0OCL6IFp5M — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

وأضاف ظريف أن ترامب يستخدم صورة لا قيمة لها لاتهام إيران، في إشارة إلى صور لصواريخ نشرها الرئيس الأمريكي اليوم الخميس على حسابه في "تويتر"، وقال إنها إيرانية تم استخدامها في الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، لكنها لم تنفجر.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن الولايات المتحدة أهدرت 7 تريليونات دولار وتسببت في سقوط 58976 ضحية، في إشارة إلى غزو العراق.

وحذر ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "هذه المرة ستكون النتائج أسوأ".

واتهم ترامب في وقت سابق اليوم، إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت مؤخرا السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

المصدر: RT + تويتر