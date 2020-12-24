مركز الإحصاء البريطاني: واحد من كل 85 شخصا يصاب بكورونا في إنجلترا

قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن معدل انتشار كورونا في إنجلترا ارتفع مرة أخرى في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، وبلغت الإصابات نحو 65 ألفا، أي مصاب واحد من كل 85 من السكان.

وجاء في بيان مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس:" معدل انتشار كوفيد-19 في إنجلترا ارتفع مرة أخرى في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر كانون الأول، وبلغت الإصابات نحو 645800، أي مصاب واحد من كل 85 من السكان".

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وأضاف المكتب: "نسبة من تأكدت إصابتهم واصلت الارتفاع بشدة في لندن وشرق إنجلترا والجنوب الشرقي. وتشهد لندن حاليا أعلى نسبة حالات فحص إيجابية".

وكان معدل الانتشار في الأسبوع السابق إصابة واحدة من بين كل 95 من السكان، وفقا لتقديرات المكتب.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات الجائحة، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ أكثر من 2.1 مليون إصابة، وحالات الوفاة أكثر من 68 ألف حالة.

المصدر: رويترز