تقرير: رئيس اذربيجان يحاول التوسط بين إسرائيل وتركيا لاعادة العلاقات بينهما

أفاد موقع "والا" أن رئيس أذربيجان إلهام علييف يريد التوسط بين حليفيه اسرائيل وتركيا، من أجل اعادة العلاقات بينهما الى سابق عهدها، وحتى انه بدأ خطوات عملية من أجل تحقيق ذلك.

وأشار مسؤولون اسرائيليون للموقع أن الرئيس الاذربيجاني أجرى محادثة هاتفية مؤخرا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وناقش معه العلاقات التركية الإسرائيلية. وقال مستشارو علييف لنظرائهم الاسرائيليين ان اردوغان رد بصورة ايجابية ولم يرفض بصورة نهائية تحسين العلاقات مع إسرائيل.

وكشفوا أن "رئيس أذربيجان ومستشاريه الكبار نقلوا رسالة مفادها أنهم يريدون أن يعود اصدقاؤهم العظماء، اسرائيل وتركيا، لاستئناف علاقاتهم، وأنهم مستعدون للمساعدة بتحقيق ذلك".

وذكر الموقع الإسرائيلي هذا أن وزارة الخارجية الاسرائيلية ومستشار الرئيس الأذربيجاني للشؤون الخارجية، حكمت حاجييف، رفضا التعقيب على الموضوع.

المصدر: "i24news"