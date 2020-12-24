تركيا.. توقيف 3 مشتبهين في عملية ضد "داعش" بولاية أضنة

أوقفت السلطات الأمنية التركية، اليوم الخميس، 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، خلال عملية في ولاية أضنة بجنوب البلاد.

إقرأ المزيد

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب العملية فجر الخميس، استنادا إلى قرار توقيف أصدرته النيابة العامة التركية بحق 5 مشتبهين.

وقالت وكالة "الأناضول" إن الفرق داهمت منازل المشتبهين في ولاية أضنة، بدعم من قوات المهام الخاصة، مشيرة إلى توقيف 3 مشتبهين ونقلهم إلى مديرية الأمن للتحقيق.

وأكدت الوكالة أن العملية الأمنية مستمرة للقبض على اثنين آخرين من المشتبهين.

المصدر: "الأناضول"