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تركيا.. توقيف 3 مشتبهين في عملية ضد "داعش" بولاية أضنة

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تركيا.. توقيف 3 مشتبهين في عملية ضد
Reuters
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أوقفت السلطات الأمنية التركية، اليوم الخميس، 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، خلال عملية في ولاية أضنة بجنوب البلاد.

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ونفذت فرق مكافحة الإرهاب العملية فجر الخميس، استنادا إلى قرار توقيف أصدرته النيابة العامة التركية بحق 5 مشتبهين.

وقالت وكالة "الأناضول" إن الفرق داهمت منازل المشتبهين في ولاية أضنة، بدعم من قوات المهام الخاصة، مشيرة إلى توقيف 3 مشتبهين ونقلهم إلى مديرية الأمن للتحقيق.

وأكدت الوكالة أن العملية الأمنية مستمرة للقبض على اثنين آخرين من المشتبهين.

المصدر: "الأناضول"

 

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