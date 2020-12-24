تركيا.. توقيف 3 مشتبهين في عملية ضد "داعش" بولاية أضنة
Reuters
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أوقفت السلطات الأمنية التركية، اليوم الخميس، 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، خلال عملية في ولاية أضنة بجنوب البلاد.
ونفذت فرق مكافحة الإرهاب العملية فجر الخميس، استنادا إلى قرار توقيف أصدرته النيابة العامة التركية بحق 5 مشتبهين.
وقالت وكالة "الأناضول" إن الفرق داهمت منازل المشتبهين في ولاية أضنة، بدعم من قوات المهام الخاصة، مشيرة إلى توقيف 3 مشتبهين ونقلهم إلى مديرية الأمن للتحقيق.
وأكدت الوكالة أن العملية الأمنية مستمرة للقبض على اثنين آخرين من المشتبهين.
المصدر: "الأناضول"