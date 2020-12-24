عمدة اسطنبول يتواصل بالفيديو مع مطوري لقاح "فايزر-بيونتيك" ذي الأصل التركي

ذكرت صحيفة زمان أن عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أجرى حوارا بالفيديو مع الألمانيين من أصل تركي، البروفيسور أوغور شاهين وزوجته أوزليم توريتشي، مطوري لقاح ضد فيروس كورونا .

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وأفادت الصحيفة التركية بأن عمدة بلدية إسطنبول كتب على حسابه في "تويتر" يقول: "ألتقيت اليوم مع الدكتورة أوزلام شاهين والبروفيسور أوغور شاهين اللذين طورا لقاح ضد كورونا، وتمنيت لهما النجاح في عملهما. أنتم الروح المعنوية لبلادنا وانتصار العلم الذي يقف ضد فيروس بلا أمان يهدد العالم".

ونقلت الصحيفة التركية المعارضة عن وسائل محلية لم تحددها تداولها أنباء عن "عدم رغبة مطوري هذا اللقاح ضد كورونا، ذوي الأصول التركية، الزوجين أوغور شاهين وأوزلام شاهين، التحدث مع أردوغان، لعدم رغبتهما في أن يستغل نجاحهما".

وأشير في هذا السياق أيضا إلى أن الزوجين لم يجريا كذلك أي حوار مع وسائل الإعلام التركية، في حين ذُكر أنهما "عقدا 3 لقاءات مع وسائل إعلام إنجليزية، وشاركا في برامج بالولايات المتحدة الأمريكية".

وتحدثت الصحيفة عن "تقديم 300 طلب مقابلة في المتوسط يوميا إلى أوغور شاهين.

وشركة "بيونتيك" التي يمتلكها أوغور شاهين، وشريكتها الأمريكية "فايزر".

يشار إلى أن شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها "بيونتيك" الألمانية أعلنتا أن لقاحهما ضد كورونا فعال بنسبة تزيد عن 90%، وفقا للنتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة.

المصدر: زمان