الصين تعلق الملاحة الجوية مع بريطانيا بسبب طفرة كورونا الجديدة

قررت السلطات الصينية تعليق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى بريطانيا، على خلفية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "نظرا لظهور الطفرة الجديدة من الفيروس وتأثيرها المحتمل، ومع الأخذ في عين الاعتبار الإجراءات المتخذة من قبل دول أخرى، قررت الصين تعليق الملاحة الجوية بينها وبريطانيا".

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان مركز الحماية الصحية في هونغ كونغ الصينية أن تحليل التسلسل الجيني لعينات من مصابين اثنين بالفيروس التاجي وصلا مؤخرا من المملكة المتحدة تطابق مع السلالة البريطانية المتحورة.

وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري عن رصد تفشي سلالة كورونا الجديدة في أراضيها، ما دفع الحكومة إلى رفع مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة في جنوب شرقي إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة).

ورصدت عدة دول، منها هولندا والدنمارك وأستراليا وإسرائيل، إصابات بالسلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس عن رصد إصابات بطفرة جديدة أخرى من كورونا في أراضيها، ويعتقد أنها مرتبطة بجنوب إفريقيا.

المصدر: تاس + شينخوا + RT