ألمانيا تسجل أكثر من 800 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت ألمانيا أكثر من 800 حالة وفاة جديدة و32 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لآخر أرقام وبيانات "معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية" الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 28770 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات مليونا و585115 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي وقت سابق رجح رئيس "معهد روبرت كوخ" أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا.

المصدر: رويترز