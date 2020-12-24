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وكالة الأمن السيبراني الأمريكية: حملة تجسس إلكترونية تؤثر على عمل الحكومات المحلية

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وكالة الأمن السيبراني الأمريكية: حملة تجسس إلكترونية تؤثر على عمل الحكومات المحلية
Reuters
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قالت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية، إن حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر "تؤثر" على عمل حكومات الولايات والحكومات المحلية.

وأوضحت وكالة الأمن السيبراني (CISA) في بيان على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، أن حملة القرصنة، التي استخدمت شركة "SolarWinds" الأمريكية للتكنولوجيا كنقطة انطلاق لاختراق شبكات الحكومة الفيدرالية، "تؤثر على شبكات المؤسسات عبر الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، فضلا عن منشآت البنية التحتية الحيوية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى".

وكانت الوكالة قد أكدت الأسبوع الماضي أن الوكالات الحكومية الأمريكية ومؤسسات البنية التحتية الحيوية من بين المتضررين نتيجة هجوم سيبراني، لكنها لم تذكر أن  الحكومة الفدرالية أو الحكومات المحلية قد تأثرت نتيجة ذلك.

المصدر: رويترز

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