مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا

أعلن مدير المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن مليون أمريكي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال روبرت ريدفيلد إن "الولايات المتحدة قطعت اليوم مرحلة أولى لكنها حاسمة... أبلغت السلطات المحلية عن تلقي أكثر من مليون شخص جرعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19 منذ بداية حملة التلقيح قبل 10 أيام".

وأطلقت حملة التلقيح في الولايات المتحدة بعد أن حصل لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية على تصاريح استخدامه فيما بدأ هذا الأسبوع استخدام لقاح "موديرنا" الأمريكي أيضا.

المصدر: وكالات