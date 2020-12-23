FBI: متسللون إيرانيون بعثوا رسائل تهديد بالقتل لمسؤولي الانتخابات الأمريكية

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي FBI إن لديه معلومات تشير إلى أن متسللين إيرانيين، متورطون بشكل شبه مؤكد في إطلاق موقع بعث تهديدات بالقتل لمسؤولين بأجهزة الانتخابات الأمريكية.

وأضاف FBI ووكالة أمن الإنترنت والبنية التحتية أن موقع أعداء الشعب، الذي ظهر بعد الانتخابات الأمريكية ويبدو متوقفا الآن، أظهر "نية إيرانية مبيتة لإثارة الانقسامات والشكوك في الولايات المتحدة وتقويض ثقة الرأي العام في العملية الانتخابية الأمريكية".

المصدر: "رويترز"