تقرير: استخبارات أجنبية وراء الهجوم على وكالة الأدوية الأوروبية

رجحت مصادر مطلعة وقوف جهات استخبارية وراء الهجوم الإلكتروني على وكالة الأدوية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا للتقرير الذي أوردته محطة "إن أو إس" الهولندية، فإن أجهزة مخابرات أجنبية، سعت وراء المعلومات الخاصة بلقاحي فيروس كورونا الخاصة بشركات "فايزر" و"بيو إنتك" و"مودرنا".

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وقالت المصادر إن الهجوم الإلكتروني قد لوحظ عندما استخدم الجناة بيانات اعتماد موظفي الوكالة لتسجيل الدخول إلى نظام الشركات، ولم يشر التقرير إلى أي حكومة أجنبية بعينها.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية مؤخرا وصول المتسللين إلى "عدد محدود" من وثائق تعود لطرف ثالث عبر هجوم إلكتروني، بعد تحقيق أولي أشركت فيه مؤسسة خارجية.

المصدر: محطة "إن أو إس" الهولندية