تركيا.. إطلاق اسم أوغور شاهين المشارك في تطوير لقاح "بيونتك" على شارع في إسكندرون (صورة)

أعلن فاتح طوسيالي رئيس بلدية إسكندرون بولاية هطاي التركية، أنه سيتم إطلاق اسم البروفيسور أوغور شاهين المشارك في تطوير لقاح "بيونتك" ضد كورونا، على شارع بمدينة إسكندرون مسقط رأسه.

وهنأ طوسيالي الشريك المؤسس لشركة "بيونتك" الألمانية البروفيسور التركي أوغور شاهين، مشيرا إلى أن اللقاح حقق نجاحا بنسبة 90 في المئة.

وأعرب طوسيالي عن أمله في أن يتخلص العالم من الوباء باللقاح المطور، مضيفا: "بإذن الله سنترك هذه الأيام العصيبة وراءنا وسنعود إلى أيامنا السابقة".

وتابع: "سنطلق اسم أوغور شاهين على الشارع رقم 71 في حي قورطولوش بمدينة إسكندرون مسقط رأسه في يناير المقبل".

قال البروفيسور التركي أوغور شاهين، إن ظهور سلالة جديدة من كورونا في إنجلترا، لن يؤثر على فعالية اللقاح المضاد للفيروس، الذي تنتجه شركة "بيون تك" الألمانية pic.twitter.com/T4ZWNa2bqi — المجلة التركية Turk Magazine (@turkmgz) December 23, 2020

المصدر: الأناضول