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"سي إن إن": بايدن لن يسمي مرشحه لرئاسة CIA قبل 25 ديسمبر

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Reuters LEAH MILLIS
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أفادت مصادر مطلعة لقناة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن لن يعلن عن مرشحه لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، قبل عيد الميلاد الذي يحل في 25 ديسمبر.

وأشارت المصادر إلى أن بايدن لا يزال يدرس الخيارات في ما يخص هذا المنصب.

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وحسب المصادر، فإن مايك موريل الذي كان قائما بأعمال مدير الوكالة في عهد الرئيس باراك أوباما، لم يعد اسمه واردا بين المرشحين، حيث تعرض للانتقادات بسبب علاقته بضربات الطائرات المسيرة واستخدام التعذيب.

وقالت "سي إن إن" إن المرشحين المحتملين قيد الدراسة هم النائب السابق لمدير CIA ديفيد كوهين، ومستشارة أوباما لشؤون محاربة الإرهاب ليسا موناكو، وداريل بلوكر نائب مدير مركز محاربة الإرهاب التابع لوكالة الاستخبارات في عهد أوباما.

المصدر: سي إن إن

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