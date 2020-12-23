نيويورك تقر غرامة قدرها ألف دولار لمنتهكي قيود الحجر

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو عن إجراءات صارمة إضافية تهدف إلى منع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال إن جميع الوافدين إلى مدينة نيويورك سيتسلمون أمرا من وزارة الصحة بالخضوع للحجر الذاتي، كما سيقوم عناصر الشرطة بزيارة القادمين من المملكة المتحدة في منازلهم أو فنادقهم لضمان امتثالهم لهذه القيود.

وقال: "لا يمكننا المجازفة مع أي شخص ولاسيما الوافدين من المملكة المتحدة وأي شخص ينتهك أمر السفر، سيواجه غرامة قدرها ألف دولار عن كل يوم من عدم الامتثال".

المصدر: "ديلي ميل"