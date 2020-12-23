 
مباشر

نيويورك تقر غرامة قدرها ألف دولار لمنتهكي قيود الحجر

أخبار العالم

نيويورك تقر غرامة قدرها ألف دولار لمنتهكي قيود الحجر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfae

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو عن إجراءات صارمة إضافية تهدف إلى منع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال إن جميع الوافدين إلى مدينة نيويورك سيتسلمون أمرا من وزارة الصحة بالخضوع للحجر الذاتي، كما سيقوم عناصر الشرطة بزيارة القادمين من المملكة المتحدة في منازلهم أو فنادقهم لضمان امتثالهم لهذه القيود.

وقال: "لا يمكننا المجازفة مع أي شخص ولاسيما الوافدين من المملكة المتحدة وأي شخص ينتهك أمر السفر، سيواجه غرامة قدرها ألف دولار عن كل يوم من عدم الامتثال".

المصدر: "ديلي ميل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا