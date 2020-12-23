الصحة العالمية: اختبارات كورونا المتوفرة قادرة على كشف السلالة الجديدة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاختبارات المتوفرة للكشف عن فيروس كورونا قادرة على كشف سلالته الجديدة أيضا.

وقال خبير المنظمة فرانك كونينغز في مقابلة مع خبراء بريطانيين يوم الأربعاء تعليقا على فاعلية اختبارات فيروس كورونا في الكشف عن السلالة الجديدة: "بشكل عام بوسعي التأكيد أنه يمكن استخدام نفس الاختبارات".

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وأضاف: "لا نزال قادرين على كشف الفيروس بواسطة اختبارات التشخيص الجزيئية، وحسب الأخبار الأخيرة، فإن اختبارات الأجسام المضادة والاختبارات السريعة لا تزال فعالة أيضا لكشف السلالات الجديدة".

يذكر أن بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنه لا يوجد أي دليل على أنها أشد أو أكثر خطورة من SARS-CoV-2.

المصدر: نوفوستي