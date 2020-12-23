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"رويترز": بريطانيا قدمت تنازلات ضخمة في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

Reuters Dado Ruvic
خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "بريكست"
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فرنسي أن بريطانيا قدمت تنازلات كبيرة في محادثات التجارة وخروجها من الاتحاد الأوروبي في اليومين الماضيين، مع اقتراب المفاوضين من التوصل إلى اتفاق.

وقال المصدر: "البريطانيون قدموا تنازلات ضخمة في المفاوضات خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأضاف: "في ما يتعلق بالصيد البحري على وجه الخصوص، كان الموقف البريطاني الأخير بعيدا عن الوصول إلى المياه البريطانية لمدة 3 سنوات".

المصدر: "رويترز"

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