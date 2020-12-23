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بريطانيا قد توافق على استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد عطلة عيد الميلاد

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بريطانيا قد توافق على استخدام لقاح
Reuters
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كشف مسؤول بريطاني أن حكومة المملكة المتحدة قد توافق على استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا بعد عطلة عيد الميلاد، مما يفتح الباب أمام لقاح أرخص وأسهل في النقل.

وقال جون بيل عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة البريطانية (SAGE) في حديث لراديو " بي بي سي 4"، إنه لا توجد مخاوف بشأن اللقاح الذي تتم مراجعة بيانات تجربته حاليا من قبل وكالة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة.

وإذا تمت الموافقة، فإن لقاح Oxford-AstraZeneca سيكون ثاني لقاح متوفر في المملكة المتحدة بعد اللقاح الذي صنعته شركة Pfizer-BioNTech، والذي تمت الموافقة عليه من قبل المنظمين البريطانيين في وقت سابق من هذا الشهر ولكنه أغلى ثمنا ويتطلب درجات حرارة منخفضة للغاية لتخزين آمن.

المصدر: "فوربس"

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